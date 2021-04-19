MKE Ankaragücü'nde bir 'Hikmet' var
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MKE Ankaragücü'nde bir 'Hikmet' var

MKE Ankaragücü'nde bir 'Hikmet' var
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman fırtınası devam ediyor.

MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Hikmet Karaman fırtınası devam ediyor. Sezonun ilk yarısında 20 maçta 18 puan toplayan sarı-lacivertliler, 25. hafta itibariyle Karaman yönetiminde çıktığı 11 maçta 18 puan toplayarak düşme potasından uzaklaştı.

2020-2021 sezonuna zorlu bir şekilde başlayarak sezonun ilk yarısını 18 puan ile 19. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, sezonun 25. haftasında Kayserispor maçı öncesinde Teknik Direktör Hikmet Karaman ile anlaştı. O dönem itibariyle düşme potasında bulunan ve sadece 19 puan toplayabilen başkent ekibi, Karaman'ın takımın başına geçmesinin ardından 37 puan ile 15. sırada yer alıyor.

Bu işte bir Hikmet var

MKE Ankaragücü'nün başında 11 maça çıkan Hikmet Karaman, sahadan 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrıldı. Bu süreçte Teknik Direktör Karaman, en farklı galibiyetini 3-0'lık skor ile Göztepe'ye karşı aldı. Karaman yönetimindeki başkent ekibi şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı Eryaman Stadı'nda 2-1 mağlup ederken, bir diğer şampiyonluk adayı Beşiktaş ile deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2 beraberlikle ayrılarak hanesine 1 puan yazdırdı.

Topladığı puanlarla düşme potasından uzaklaşan MKE Ankaragücü, çarşamba günü saat 16.00'da Denizlispor ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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