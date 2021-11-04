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MKE Ankaragücü'nde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıkları

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü'nde Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması yaptı.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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