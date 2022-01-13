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MKE Ankaragücü'nde basın sorumlusu Hüseyin Aytekin oldu

MKE Ankaragücü'nde basın sorumlusu Hüseyin Aytekin oldu
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde basın sorumluluğu görevine Hüseyin Aytekin getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde basın sorumluluğu görevine Hüseyin Aytekin getirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Spor Kulübü Basın Sorumlusu görevine Hüseyin Aytekin getirilmiştir. Aytekin aynı zamanda başkanımız Faruk Koca'nın basın danışmanlığı görevini de yürütecektir. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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