HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar futbolcuların isteği üzerine ertelendi

MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar futbolcuların isteği üzerine ertelendi
05.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:15

MKE Ankaragücü'nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelendi.

MKE Ankaragücü'nde bugün başlaması beklenen antrenmanlar, futbolculardan gelen talep üzerine 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde; kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına dün 4'erli gruplar halinde koronavirüs testi yapılmış, takımın tecrübeli isimlerinden Ricardo Faty'nin test sonucu pozitif çıkmıştı. Tecrübeli futbolcunun, hastaneye kaldırılmasının ardından başkent ekibinde bugün başlaması gereken antrenmanlara da bir süre daha ara verildi. Antrenmanların, oyunculardan gelen talep sonrasında ertelendiği öğrenildi.

Sarı lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle antrenmanlara 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar tedbir amaçlı ara verilmiştir. Bu tarihte yeniden yapılacak test sonucuna göre, yeni programımız belirlenecektir. Bu süreçte oyuncularımız, hocalarımızın önerdiği programlara bireysel olarak devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım Spor
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı Spor
Son Dakika: Beşiktaş'ta ülkelerinden dönen 5 isim İstanbul'daki yurtta karantinaya alındı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı Spor
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti Spor
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor Spor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik Spor
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Ankaragücü'nde, bir futbolcuya yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Cristiano Ronaldo, gerekli izinler çıkınca özel jetiyle İtalya'ya döndü
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Koronavirüsü atlatan Blaise Matuidi: Virüs beni psikoz hastası yaptı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
Ankaragücü'nde koronavirüs testi pozitif çıkan ismin Ricardo Faty olduğu ortaya çıktı
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Hertha Berlin koronavirüs kurallarına uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
River Plate Başkanı Rodolfo D'Onofrio: Falcao'ya kapılarımız açık, buraya dönebilir
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü'nde antrenmanlar futbolcuların isteği üzerine ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 17:25:50. #1.14#
title