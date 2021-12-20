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MKE Ankaragücü'nde, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları

MKE Ankaragücü'nde, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıkları
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü sahasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü sahasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi bir günlük iznin ardından bugün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda iki takım halinde maç yaptı.

Sakat ya da cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertli takım, Ankara Keçiörengücü karşılaşması hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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