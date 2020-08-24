MKE Ankaragücü'nde Afyonkarahisar kampı sürüyor
SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.
24.08.2020 10:10 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:54
SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan takım, istasyon, pas ve şut çalışmasına yoğunlaştı. Antrenmanda genç ve B takımdan gelen oyuncular performanslarıyla dikkati çekti.
Kaynak: DHA