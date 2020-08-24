MKE Ankaragücü'nde Afyonkarahisar kampı sürüyor SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.

SÜPER Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Afyonkarahisar kampında yeni sezon çalışmalarını sürdürdü.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan takım, istasyon, pas ve şut çalışmasına yoğunlaştı. Antrenmanda genç ve B takımdan gelen oyuncular performanslarıyla dikkati çekti.

Kaynak: DHA