MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
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MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Adanaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Adanaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasının ardından üç gruba ayrılan başkent temsilcisi, yarım sahada çift kale maç yaptı. Diğer grubun şut ve koordinasyon çalışması yaptığı idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertliler, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

MKE Ankaragücü'nde Adanaspor maçı hazırlıkları

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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