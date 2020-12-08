MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

08.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:42
MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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