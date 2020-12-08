MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı