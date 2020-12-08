MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

08.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:29
MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

MKE Ankaragücü, 3 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testinde üç futbolcumuzun Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Test sonucu pozitif çıkan futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
24Erzincanspor Teknik Direktörü Kızıltan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
24Erzincanspor Teknik Direktörü Kızıltan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ebru Şallı Ivana Sert Cemal Hünal
Spor Tisserand Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Silah Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü'nde 3 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 21:29:22. #1.14#
title