MKE Ankaragücü, NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, son İstanbulspor karşılaşmasında süre alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer futbolcular, 6'ya 3 top kazanma oyununun ardından antrenmanın ana bölümünde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Tedavileri tamamlanan Şahverdi Çetin ve Aatif Chahechouhe takımla çalışmalara başlarken, sakatlığı devam eden Gboly Ariyibi takımdan ayrı çalıştı. İstanbulspor karşılaşmasında rahatsızlanan Eren Derdiyok ise antrenmana katılmadı.

Başkent temsilcisi, NasaDoge Menemenspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.