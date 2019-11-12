MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı

12.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:05

Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Başkentin sarı-lacivertli ekibi, Metin Diyadin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımı ligde tutan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA