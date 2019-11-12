Haberler » Spor » MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı - Spor

MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı

Metin Diyadin ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı.

12.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:04
MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı

ile yolları ayıran MKE Ankaragücü, Teknik Direktör ile anlaştı.


Başkentin sarı-lacivertli ekibi, Metin Diyadin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesinin ardından geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takımı ligde tutan Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.