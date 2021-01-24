MKE Ankaragücü, Mücahit Can Akçay'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
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MKE Ankaragücü, Mücahit Can Akçay'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

24.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:42
MKE Ankaragücü, Mücahit Can Akçay'ı Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

MKE Ankaragücü, futbolcusu Mücahit Can Akçay'ı sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.

MKE Ankaragücü, futbolcusu Mücahit Can Akçay'ı sezon sonuna kadar Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında takıma katılan 22 yaşındaki oyuncunun geçici transferi konusunda Hekimoğlu Trabzon Kulübü'yle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Mücahit Can, MKE Ankaragücü formasıyla bu sezon Süper Lig'de iki karşılaşmada sonradan oyuna girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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