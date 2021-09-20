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MKE Ankaragücü-Menemenspor maçının ardından

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü-Menemenspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, "Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Mke Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, "Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." dedi.

Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya golle başladıklarını ama avantajı koruyamadıkları için ilk yarının 1-1 berabere sona erdiğini belirtti.

Yaptıkları değişikliklerle baskılı oyun oynadıklarını ama gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için maçın 2-2 sona erdiğini vurgulayan Erkmen, "Mücadele ettik, heyecan kattık, berabere kaldık. Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." diye konuştu.

Mutlu: "MKE Ankaragücü bu ligin en iyi takımlarından birisi"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da deplasmanda zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Maçı kazanabilirdik de kaybedebilirdik de, maç iki tarafa gitti geldi. MKE Ankaragücü bu ligin iyi takımlarından bir tanesi, bir de deplasmanda oynuyorsunuz. Bu ambiyanstan bir puan çıkarmak güzel. Deplasmanda kaybetmiyorsanız iyidir." değerlendirmesini yaptı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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