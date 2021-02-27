Hatayspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadan maçı çevirmeyi bildiklerini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, saha içerisinde çok doğru işler yaptıklarını belirtti.

Maç öncesi MKE Ankaragücü'nün hücum hattının çok etkili ve tehlikeli olduğunu analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Çalışmamıza ve analizlerle göstermemize rağmen gol yedik, 1-0 geriye düştük. Golü yiyene kadar rakibe herhangi bir pozisyon vermedik. Tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Gol yedikten sonra oyun disiplininden kopmadan aynı ciddiyetle, motivasyonla devam ettik. Maçı çevireceğimize inancımız bizden hiç uzaklaşmadı. Nitekim farklı bir şekilde yine oyunun kontrolünü ele geçirdik. Maçı 1-0'dan 4-1'e çevirdik." diye konuştu.

Erdoğan, kendisi için çok güzel bir hafta olduğunu, kulübüyle sözleşmesini 2 yıl uzatmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kulübe geldiği günden bu yana herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden beri burada taraftarlarımız olsun, yönetimimiz olsun, oyuncu grubu ve personel olsun gerçekten bize çok yardımcı oldu. Bize burada evimizde gibi hissettirdiler. Biz burayı çok sevdik. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu başarılarımızın devamını getiririz. Uzun vadede inşallah bu kulübü çok daha iyi yerlere getirmek bizler için de nasip olur."

Hikmet Karaman: "Ateş çemberinde olan bir takımız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maça iyi başladıklarını dile getirdi.

Golü bulup 1-0 öne geçtiklerini ancak sonraki dakikalarda oyunun istedikleri gibi gitmediğini anlatan Karaman, şöyle devam etti:

"Biraz daha topu ayağımızda tutup, biraz daha paslı oynayabilirdik. Maçın püf noktası; yediğimiz kırmızı kart, takımı 10 kişi bırakmak. Doğru kırmızı kart, aynı olayı Kayseri maçında yaptık, bugün burada da yaptık ve iki de penaltı. Yani iki penaltı da çok gereksiz bir aksiyon. Dolayısıyla Hatayspor'a karşı, ligde konumu, oynadığı oyun olarak iki penaltı bir de 10 kişi kalırsanız, çok zorluk yaşarsınız. Buna rağmen mesela oyun 3-1 olduktan sonra 3-2'ye getirecek savunma pozisyonu var, çok net. Orada 3-2'yi yakalasak belki rakibi tedirgin edip maçı başka yere götürebilirdik. Ateş çemberinin içerisinde olan bir takımız. Takımı 10 kişi bırakma lüksümüz yok. Hele bu gibi maçlarda 2 tane penaltı yaptırma lüksümüz yok ama bunlar maalesef oluyor."

Karaman, ilerleyen haftalarda bu puan kaybını telafi etmek zorunda olduklarını, bunun için çalışacaklarını belirterek, Hatayspor'u tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı