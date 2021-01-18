MKE Ankaragücü maçının ardından

Erol Bulut: Kazanmamız gereken bir maçtı"Serdar ve Valencia'nın durumları yarın netlik kazanacak""Mesut Özil ile görüşmemiz olmadı ama bundan sonra yeterince görüşeceğiz"Mustafa Dalcı: Direnç göstermek zorMustafa AKIN / - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Erol Bulut: Kazanmamız gereken bir maçtı

"Serdar ve Valencia'nın durumları yarın netlik kazanacak"

"Mesut Özil ile görüşmemiz olmadı ama bundan sonra yeterince görüşeceğiz"

Mustafa Dalcı: Direnç göstermek zor

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Güzel bir maç oldu, kazanmamız gerek bir maçtı. Mutluyuz. 3-1'lik bir sonuç oldu ama daha da farklı olabilirdi. Rakibin gol pozisyonlarını sayarsak 3'tü. Çok üst düzey bir maç olmadı, daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı da tebrik ediyorum. Önümüzde Sivasspor ile oynayacağımız zor bir deplasman var. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız" dedi."SERDAR VE VALENCIA'NIN DURUMLARI YARIN NETLİK KAZANACAK"Erol Bulut, sakatlık yaşayan Serdar Aziz ve Valencia'nın durumları ile ilgili olarak, "Serdar'ın arka adalesinde sertlik oldu, onun için çıkmak durumunda kaldı. Valencia'da da aynı ama sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yarın doktorlarımız MR'larını çekip bakacak" diye konuştu."MESUT ÖZİL İLE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI AMA BUNDAN SONRA YETERİNCE GÖRÜŞECEĞİZ"Mesut Özil ile görüşüp görüşmediği sorulan Erol Bulut, "Görüşmemiz olmadı ama bundan sonra yeterince görüşeceğiz" diye yanıt verdi. MUSTAFA DALCI: DİRENÇ GÖSTERMEK ZOR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise ilk 25 dakika kendi oyun anlayışlarını gösterdiklerini ifade ederek, "Golden sonra takımın biraz düştüğünü net bir şekilde söyleyebilirim. 45 dakikanın son 10 dakikasını bizim oyun anlayışımızdan uzak sergiledik. 2-0 içeriye girmek bazen zor. 2'nci yarı bazı hamleler yaptık ama 3'üncü golü de yiyince direnç göstermek tabii zor. Üzüldüğüm nokta şu; son 10 haftadır bu şekilde pozisyon veren bir takım değiliz, bunun da farkındayız. Bu tarafları düzeltmemiz gerekiyor. 3 gün sonra önemli bir maçımız var, onun hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN