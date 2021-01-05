MKE Ankaragücü maçının ardından
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MKE Ankaragücü maçının ardından

05.01.2021 19:22 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:26
MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında MKE Ankardagücü'nü 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında MKE Ankardagücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, basın toplantısına ayran içerek geldi. Sumudica, 2-3 kaliteli oyuncu transfer ekmek istediğini ifade ederek, taraftarlar ve kentin yöneticilerine teşekkür etti.

Sumudica, "Bugün ayran içmek istiyorum. Ayran yorgunluğumu alıyor. Maçı kazanmak için her şeyimizi feda ettik. Zemin çok kötüydü, kötü olmasına rağmen kazandık. Zeminin neden böyle kötü olduğunu anlamadım. Takımımız oyun kuran bir takım. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şehrimizin yöneticileri ve taraftarlarına teşekkür ediyorum. Eğer bu takıma destek vermeye devam ederlerse biz kaldığımız yerden devam ederiz. Önemli olan liderlik değil, topladığımız 31 puan. Bugün lideriz, rakiplerimiz bir saat sonra maç yapacaklar. Liderlik değişebilir. 4 maçımız kaldı. Daha ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız.  Ligin 2'nci yarısında rahat edebilmemiz için puanlar toplamamız gerekiyor. En az 2-3 kaliteli oyuncuya ihtiyacımız var" dedi."MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ "Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise dengeli bir maç olduğunu, iki takımın stratejisi birbirine uygun olduğunu ifade etti.

Dalcı, "Özellikle top rakipteyken 5'li defansa dönen, katı bir defans yapan sert bir takıma karşı oynadık. Dolayısıyla bu takımları açmak zor oluyor. İki takımın düşünceleri aynıydı. Hata yapan ya da konsantrasyonu bozulan takımın geriye düşeceği bir maç gibiydi. Bir an konsantrasyon bozukluğundan bir gol yedik. Yediğimiz bu golden sonra maçı kaybettik. Maçın hakkı beraberlikti. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

MKE Ankaragücü maçının ardından

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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