MKE Ankaragücü maçının ardından
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MKE Ankaragücü maçının ardından

20.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:20
MKE Ankaragücü maçının ardından

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçının ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan ve 1-1 tamamlanan Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü maçının ardından iki takımın teknik direktörü basın toplantısında konuştu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan şunları söyledi;

"Savunmada bir pozisyon verdik ve maç 1-1 sona erdi. Ankara derbisine yakışan bir maç oldu. Maçı hakettiğimizi düşünüyorum. 1-0'dan sonra 2'nci golü bulsak maçı rahatlıkla kazanabilecektik. Her iki camiayı da kutluyorum. Maçın hakemlerini de yönetimlerinden dolayı tebrik ediyorum."'Transfere ihtiyaç var mı?' şeklindeki soruya da Kaplan, "Alttan gelen bir jenerasyonumuz var ama ikinci bölge, savunma, kısaca 4 oyuncuya ihtiyacımız var. Lig uzun bir maraton, kadroyu geniş tutmak lazım. Yapılan testlerde istemediğimiz sonuçlar oluyor. Dediğim gibi 3-4 transfer yapmalıyız" yanıtını verdi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da, "Takımım kimlik kazandı. Kazanmayı çok istiyorduk, maça da çok iyi başladık. Oyuncularımızla hafta içinde maça çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İkinci yarının ilk 15 dakikasında kötüydük. Ama en kötü hanemize 1 puan yazdırmak da sevindirici. Sahada kaybetmeyi sevmeyen bir takımımız var. Puan puandır. Yarından itibaren Beşiktaş maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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