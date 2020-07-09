MKE Ankaragücü maçının ardından Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bugün aldığımız 1 puan da değerli." dedi.

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Bugün aldığımız 1 puan da değerli." dedi.

Parlatan maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmada geriye düşmelerine rağmen iyi bir reaksiyon gösterip öne geçtiklerini söyledi.

Parlatan, Türkiye Futbol Federasyonunun bugün açıkladığı yabancı kuralıyla ilgili teknik heyet olarak henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirterek, "Maça odaklandık ve takımızı hazırladık. Bu husus hakkında teknik heyet içinde fikir alışverişi olmadı. Önümüzdeki günlerde değerlendirmemizi yapacağız. İnşallah Türk futbolu için hayırlı bir kararlı olur." diye konuştu.

İbrahim Üzülmez: "Sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, kazanmak istedikleri müsabakadan berabere ayrılıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunun başında öne geçmelerine rağmen geriye düştüklerini kaydeden Üzülmez, "Geçen hafta olduğu gibi bireysel hatalar maalesef saha içinde sıkıntı yaratmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez, maçı 2-2'ye getirdikten sonra biraz panik yaptıklarını belirterek, "O dakikalarda finali iyi yapabilsek 3 puanla ayrılabilirdik." yorumunu yaptı.

İkinci yarıda gösterdikleri mücadelenin kendisi açısından sevindirici olduğunu kaydeden Üzülmez, "Sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Her şey bitmiş değil." diye konuştu.

Üzülmez, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon başlangıç tarihini 11 Eylül olarak açıklamasının kaos oluşturabileceğini belirterek, "Transfer nasıl olacak, hazırlık aşaması nasıl olacak." dedi.

Son yıllarda Avrupa'ya giden Türk oyuncu sayısının arttığını kaydeden Üzülmez, "Yabancı kontenjanına çok takılmamak lazım. Belki kriter konulabilir. İnce eleyip sık dokumak lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA