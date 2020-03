MKE Ankaragücü maçının ardından

06.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:20

Sergen Yalçın: Galatasaray derbisinde 3 puandan başka düşüncemiz yok

"Derbide umarım kazanan taraf biz oluruz"

"Ligde yukarıdaki gruba bağlanmaya çalışıyoruz""Ljajic'in attığı golden sonra yaptığı hareketi görmedim" " Genç oyuncuları zamanı gelince oynatacağız""Bugün erken gol yememiz iyi olmadı"

Mustafa Reşit Akçay: Beşiktaş'ı kutluyorum"Gençlerbirliği maçındaki kötü oyun bizi güvensiz bir ortama itti""Hiçbir zaman mazaret üretmedim""Futbolcuların yaptıkları işte kolay değil"

Ali DANAŞ - Özgür KABAN/ İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi hakkında, "Galatasaray derbisinde tek hedefimiz kazanmak. Bulunduğumuz konum itibarıyla da 3 puandan başka düşüncemiz yok. Umarım güzel bir müsabaka olur ve kazanan taraf biz oluruz" dedi.Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.Ankaragücü karşısında skordan memnun olduğunu ancak oyun olarak beklentilerin uzak kaldığını söyleyen Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi, zor bir maç oldu. Ankaragücünü'de tebrik ederim, bizi iyi analiz etmişler. Zor bir süreçten geçiyorlar. Böyle maçlar zor geçecek. Galibiyetten mutluyuz ama oyunsal olarak beklentinin arkasında kaldık. Her maç bu ligde aynı yüksek tempoda oynamak kolay değil. Arka arkaya maç kazanmak önemli. Önümüzdeki hafta önemli bir derbi var, artık 9 günlük bir süre var, ona hazırlanacağız" diye konuştu."DERBİDE UMARIM KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"Haftaya oynanacak Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini belirten Sergen Yalçın, "Derbi deplasmanda ciddi bir taraftar baskısı altında oynanacak. Derbileri oyuncularımız sürekli oynuyor, çok etkileneceklerini sanımıyorum. Bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek bir maç. Önümüzde 9 günlük bir süreç var, iyi hazırlanacağız. Galatasaray derbisinde tek hedefimiz kazanmak. Bulunduğumuz konum itibarıyla da 3 puandan başka düşüncemiz yok. Umarım güzel bir müsabaka olur ve kazanan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu."LİGDE YUKARIDAKİ GRUBA BAĞLANMAYA ÇALIŞIYORUZ"Ligde yukarıdaki takımlara yaklaşmak istediklerini söyleyen Yalçın, "Bizim oyuncularımız kötü oyuncular değil. iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımıza geldikten sonra pskilojik olarak bireysel ve toplu konuşmalar yaptık. Daha ofansif oynamaya çalışıyoruz. zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımız bu zor şartlarda çok iyi mücadele ediyor. Yukarıdaki gruba bağlanmaya çalışıyoruz ligde. Oyuncularımız da bunun farkında. Aşağıda ciddi savaş veren takımlar ile oynamak koaly değil. Oyuncularımız iyi antrenman yapıp çalışıyorlar, sahada iyi mücadele ediyorlar. Performansları düşük olabilir ama her oyuncunun kötü oynama hakkı var. Biz takımımızı fazlaca oyuna motive etmek istiyoruz. İniş çıkış olabilir, bunlar doğal. Bu işin özü budur. Bu sezonu iyi bir şekilde iyi yerde bitirebilsek yeni bir planlama yapacağız" dedi."LJAJIC'İN ATTIĞI GOLDEN SONRA YAPTIĞI HAREKETİ GÖRMEDİM"Adem Ljajic'in attığı golden sonra kulaklarını kapatarak yaptığı işareti yorumlayan Yalçın, "Ben görmedim, golden sonra bilmiyorum. Mutlaka birşey anlatmak istemiştir. Medyaya mı, taraftara mı bilmiyorum. Kendi tarzında bir sitem yapmış olabilir, oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım" diye konuştu."GENÇ OYUNCULARI ZAMANI GELİNCE OYNATACAĞIZ"Boyd ve Lens'in performanslarından memnun olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Oyuncularımızın hepsi özgür. oyuncular sahada serbest. Belli kalıplar için de herkes hücuma çıkabilir. Boyd'u joker olarak kullanıyoruz, atletik oyuncu her şeyini veren bir oyuncu. Bu haftada geçen haftada çok iyi oynadı. Lens'i değişik bir yerde kullandık, iki tarafta da oynayan bir oyuncu. İkisinin de performansları gayet iyi, memnunum. Oyuncular belli iniş çıkışlar gösterebilir, bunlar doğal şeyler. Bugün mesela Boateng ve Kevin kötüydü bunlar olabilir şeyler. Gökhan'ı bugün riske sokmadık, ciddi bir sakatlık atlattı. Oyuncularımız hepsinden fazlasıyla faydalanmaya çalışıyoruz. Genç oyuncuları oynatacağız ama doğru zaman ve yerde kullanacağız. Laf olsun diye kullanamayız. Genç oyuncular bunlar" şeklinde konuştu."BEN OYUNU TAKİP ETTİĞİM İÇİN YARDIMCI HOCALAR OYUNA GİREN OYUNCULAR İLE KONUŞUYOR"Oyuncu değişikliklerinde oyuna giren futbolculara taktik konuşmayı yardımcı hocaların yapmasıyla ilgili konuşan Yalçın, "Bilerek yaptığımız bir şey yok. Oyunun gidişatına göre hamle yapıyoruz. 4-5 oyuncu ısındırıyoruz ama kimi sokacağımız belli değil. Yardımcı hocalar kimlerin nerede oynayacağını biliyor. Ben orada oyunu takip ediyorum, oyunu seyrettiğim için o hamlelerde oyuncular ile konuşmuyorum. Yardımcı hocalar oyuna girerken kenarda onlara anlatıyorlar. Bu aslında sağlıklı bir durum. Tabiki giricek oyuncunu kararını ben veriyorum" ifadelerini kullandı."BUGÜN ERKEN GOL YEMEMİZ İYİ OLMADI"MKE Ankaragücü karşısında ikinci golü atamadıkları için oyunu koparamadıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Trabzon ve Alanya maçlarında takım daha tempolu oynadı, daha çok pozisyona girdik. Bazen böyle olabiliyor, kapalı oynayan takımları aşmak kolay değil. Set oyununu hızlı oynamak gerekiyor. Erken gol bulmamız iyi olmadı. Oyuncularda koruma iç güdüsü meydana geldi. Bunu Trabzon maçında da yaşamıştık. Oyucnularım bu tip durumlarda böyle düşünüyorlar, kafalarına müdahale edemeyiz. 1-0 her zaman tehlikeli skor, ikiyi yapsak rahatlayabilirdik. Kazanmak çok önemli. Oyuncuların morali motivasyonu yükselir" dedi.MUSTAFA REŞİT AKÇAY: BEŞİKTAŞ'I KUTLUYORUMGalibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise "Puana şiddetle ihtiyaç olan bir takım olarak geldik. ama elimiz boş dönüyoruz. Bu üstte 3'üncü kez oldu. Sahada ayakta durduk, belki kırılma anı olabilirdi, onu elimize geçiremedik. Belki beraberliği yakalaşmış olsak farklı şeyler doğabilirdi. Görüntüde Beşiktaş bizim rakibimiz değil ama ligin boyunun kısalması nedeniyle herkes bizim rakibimiz. Genel olarak iyi oynamış bir takımın mahcubiyetini yaşıyoruz. Yine de kazanamadık, Beşiktaş'ı kutluyorum" dedi."GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ KÖTÜ OYUN BİZİ GÜVENSİZ ORTAMA İTTİ"Yollarına devam etmeleri gerektiğini belirten Reşit Akçay, "Fenerbahçe maçına kadar 4-5 maç birikim oldu. Gençlerbirliği maçında bütün takımın performansının aşağıda olması bizi güvensiz bir ortama itti. Büyük takımlar ile oynarken oyuncular kendini ifade etmede daha iyi oluyor, bu da işimizi kolaylaştırıyor. Bu bir enerji boşalması olabilir. fiziksel durumu çözebiliriz ama ruhsal durumu çözmek kolay olmuyor. Biz yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu."BEN HİÇBİR ZAMAN MAZARET ÜRETMEDİM"Sorun çözmek için burada olduğunu söyleyen Akçay, "Bu Türkiyenin gerçeği, ben sorun çözmek için buradayım. Elimdeki oyuncuları en iyi seviyeye getirmeliyim. Mazaret hiçbir zaman üretmedim, antrenörün bunu yapmaması gerekir. İyi ücretler alıyoruz, toplumun önüne sebepler koyup kendimizi bu sorunları arkasına gizleyemeyiz. Bizim iki çantamız var bayramlık ve idamlık çantalar. Bize zaten yolun sonunda bu çantalardan birini verirler" şeklinde konuştu."FUTBOLCULARIN YAPTIKLARI İŞTE KOLAY DEĞİL"Futbolcuların tanrı tarafından özel yetenekler verilen insanlar olduğunu söyleyen Mustafa Reşit Akçay, "Bence bakış açılarımızı biraz değiştirmeliyiz. Futbolcular kariyerleri bittikten sonra birçok hastalığa yakalanabiliyor. Kafa travması, alzheimer vs. Onların yaptıkları işte kolay değil. Alınan paralar ülkedeki ekonomik dengenin çok üzerinde. Ama bunlara şöyle bakabiliriz, bu futbolcular tanrı tarafından özel yetenek ile doğmuş insanlar ve bu paraları bu yüzden alıyorlar" dedi.

