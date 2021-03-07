MKE Ankaragücü maçından notlar
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MKE Ankaragücü maçından notlar

07.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:35
MKE Ankaragücü maçından notlar

Fatih Karagümrük'te değişiklik yokSakat ve cezalı bulunmuyorMKE Ankaragücü'nde tek değişiklik Ünal Karaman sakatlıkları bulunan 2 oyuncusundan yoksun Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Fatih Karagümrük'te değişiklik yok

Sakat ve cezalı bulunmuyor

MKE Ankaragücü'nde tek değişiklik Ünal Karaman sakatlıkları bulunan 2 oyuncusundan yoksun 

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Hakan Yemişken üstlendi. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligde geçtiğimiz hafta oynanan BB Erzurumspor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı. Şenol Can, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Borini, Sobiech."Öte yandan Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu da bulunmuyor. MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 2 EKSİKMKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray maçının 11'nde tek değişiklik yaptı. Karaman, Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Korcan'ın yerine Friedrich'e görev verdi. Ünal Karaman, Karagümrük maçına şu 11'le çıktı: "Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Alper, Endri, Geraldo, Lobzhanidze, Börven."

Ankara ekibinde sakatlıkları bulunan Atakan Çankaya ile Korcan Çelikay, Fatih Karagümrük maçında görev alamadı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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