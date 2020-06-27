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MKE Ankaragücü maçından notlar

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

MKE Ankaragücü maçından notlar
27.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:43

Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban'ın yerine sakatlıktan dönen kaptan Sosa'ya, savunmada ise cezalı Hosseini'nin yerine Hüseyin Türkmen'e görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Ekuban ile cezalı olan Hosseini'nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.

EKUBAN ŞOKUTrabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı öncesi Caleb Ekuban şoku yaşandı. Karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda kasığından sakatlık yaşayan Gana asıllı İtalyan futbolcu MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç öncesi yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı daha erken de dönebilir" dedi.UĞURCAN İLE SOSA DÖNDÜTrabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da yeniden takıma döndü.103 GÜNLÜK SONRA EVİNDE İLK MAÇSüper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 günlük aranın ardından sahasında maça çıktı. Son olarak ligin 26'ncı haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden bordo-mavililerin iç saha hasreti MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi. Trabzonspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, geçen hafta da ligde Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN İLK MAÇIMKE Ankaragücü'nde hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeni takımıyla ilk maçına çıktı.TARAFTARLAR TAKIMI STADYUMA ŞAMPİYON GİBİ UĞURLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanması nedeniyle stadyuma giremeyen taraftarlar, karşılaşma öncesi Trabzonspor takım otobüsünü yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafede yol kenarlarına dizilerek yaktıkları meşalelerle Şenol Güneş Kompleksi'ne uğurladı. Bir grup taraftarda araçlarla konvoy yaparak stadyuma kadar takım otobüsüne eşlik etti. Taraftarlar sık sık "Şampiyon Trabzonspor" tezahüratlarında bulundu.


Kaynak: DHA

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