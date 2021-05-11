MKE Ankaragücü küme düştü, Gençlerbirliği umudunu son haftaya taşıdı

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen MKE Ankaragücü küme düşerken, başkentin bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği ise Göztepe'yi mağlup ederek ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı.

Deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün bitime bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Gençlerbirliği ise sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 5-3 mağlup etti. Rumen futbolcu Bogdan Stancu'nun üç gol atarak yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrılan kırmızı-siyahlılar, son haftaya umutlu girdi.

Gençlerbirliği son hafta deplasmanda Trabzonspor'u yenerse puanını 41'e çıkaracak. Hes Kablo Kayserispor'un da son maçında Fenerbahçe'ye yenilmesi durumunda puanlar eşitlenecek.

Gençlerbirliği, ikili averajda Hes Kablo Kayserispor'a karşı üstün durumda. Rakibini Ankara'da 3-2 mağlup eden Gençlerbirliği, Kayseri'de oynanan maçtan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Son hafta Kayserispor yenilir, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kazanırsa üçlü averaj devreye girecek. Kayserispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün kendi aralarında oynadıkları maçlar dikkate aldığında üç takımın 5 puanı buluyor, averajda da eşitlik söz konusu.

Bu durumda 3 takım arasındaki maçlarda 7 golle en çok golü atan Gençlerbirliği, kümede kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar