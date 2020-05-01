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MKE Ankaragücü "Küme düşme olmasın" fikrine destek buldu

MKE Ankaragücü
01.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:12

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması fikrine 6-7 kulüp başkanının sıcak baktığını söyledi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması fikrine 6-7 kulüp başkanının sıcak baktığını söyledi.

Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce dile getirdiği Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin olmaması düşüncesiyle ilgili destek gördüğünü belirtti.

Birçok ülkede bu sezon küme düşmenin olmayacağını vurgulayan Mert, "Birçok kulüp başkanı bu fikri destekliyor. Bire bir görüştüğüm başkanlar arasında bu fikri savunan en az 6-7 kulüp başkanı var. Arjantin ve Meksika'da belli süre küme düşme kalktı. UEFA'ya bağlı büyük ülkelerden Hollanda, ligi iptal edip küme düşmeyi kaldırdı. Türkiye'de de işin sonu oraya doğru gider diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Ligin oynanması konusunda MKE Ankaragücü olarak hala tereddütlerimiz var"

Fatih Mert, liglerin 12 Haziran'da tekrar başlamasını beklediklerini ancak bu tarihin kesin olarak kendilerine hızlı bir şekilde söylenmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kendilerine en iyi ihtimalle 12 Haziran-26 Temmuz tarihlerinde ligi oynatacaklarını söylediğini anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Bu tabii Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiye kararlar sonrası ve Türkiye'de salgının azalmasıyla maçların oynanabileceğine yönelik rapor verilmesiyle hayata geçebilir. Ligin oynanması konusunda MKE Ankaragücü olarak hala tereddütlerimiz var. Takımımız 4 Mayıs'ta toplanacak. İlk başta tesis kullanmadan gruplar halinde antrenman yapılacak. Ondan sonraki sürece göre de tesisi açıp açmayacağımıza karar vereceğiz. Bir takvim belirlenmesi ister istemez kulüpleri strese sokuyor. Kimse hazırlıklarda geç kalmak istemiyor. Federasyondan gelecek haberi bekliyoruz. Sayın Bakanımızın başkanlığında federasyon başkanları toplantı yapacak. Bu toplantıdan sonra söylenecek takvimi bekliyoruz. Biz şu anda 12 Haziran'ı düşünerek 4 Mayıs'ta antrenmanlara başlama kararı aldık. Ne kadar sağlıklı bu, bunu bilmiyoruz."

Fransa'nın Lille takımında oynayan Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarını dinlediğini belirten Mert, "Yusuf Yazıcı'nın açıklamalarını gördüm. Fransa'da liglerin sonlandırılmasının çok iyi olduğunu söyledi. Futbolcuların bu psikolojide ailesini de düşünerek futbol oynamasının zor olduğunu belirtti. Yurt dışında oynayan bir ismin söylemesi biraz daha iyi oluyor. Türkiye'de oynayan bir futbolcu bunu söylese belki daha farklı anlaşılabilir. Devletimiz sürecin başından itibaren yaptıklarıyla dünyada bunu en iyi yöneten ülke olmamızı sağladı. Maçları hemen seyircisiz oynatıp ertelediler. Devlet büyüklerimiz gerekli kararı alır, kimseyi de mağdur etmez. Onlar en adil şekilde kararı verir." ifadelerini kullandı.

Maçların tek bir şehirde oynanmasına da karşı olduklarını anlatan Mert, "Zaten lig oynanırsa yüzde yüz seyircisiz olacak. Hatta önümüzdeki sezon bile büyük oranda seyircisiz oynanacak. Bu yüzden bir şehre gidip 1,5-2 ay orada kalmak mantıklı gelmiyor." diye konuştu.

"Yayıncı kuruluştan bize bir ödeme yapılmadı"

Fatih Mert, maddi olarak zaten zor günler geçiren kulüplerin bu salgınla daha da zor duruma düştüğünü dile getirdi.

Kulüplerin ekonomik olarak darboğazda olduğunu vurgulayan Mert, "Bu salgınla birlikte biz de iyice daralmaya başladık. Sponsorluk gelirleriyle, bağışlarla, şehrin önde gelenlerinin destekleriyle işi götürebiliyorduk. Şu an herkes salgınla ilgili konularla uğraşıyor ve herkes kendi canının derdinde. Bir şirkete gidip bize sponsor olur musunuz diyemiyoruz şu günlerde. Spor kulüplerinin işi zor. Yayıncı kuruluştan bize bir ödeme de yapılmadı. Zaten yapılsa da kulübe para girmiyor, gelirlerimiz temlikli. Sonuçta kulübün borcundan düşüyordu. Şu anda bu gelirimiz de yok. 10-15 gün önce yönetim olarak bir miktar ayarlayıp bu paralarla borç ödedik. Futbolculara da ödeme yapmalıyız. Onlar da buradan geçimini sağlıyor. Açıkçası borç bulmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Federasyonun da ödemelerle ilgili henüz kendileriyle iletişime geçmediğini aktaran Mert, "Hatta bizim talep ettiğimiz, hak ettiğimiz bazı şeyler var, onlar da bekliyor. Federasyonda da anladığım kadarıyla bir ekonomik sıkıntı var. Federasyonun bize gönderdiği bir şey yok." diye konuştu.

"Yüksek rakama oynayanlardan indirim talep edeceğiz"

Fatih Mert, futbolcu maaşlarında gündeme gelen indirimle ilgili şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hiçbir futbolculumuzla görüşme yapmadık. Bunun için bir araya gelmeyi bekliyoruz. Pazartesi gününden itibaren bir görüşme olacak. Süreç çok önemli. Ligi oynayıp oynamayacağımızın netleşmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak da futbolcularla konuşmamız gerekiyor. Düşünüldüğü kadar kolay değil bu iş. Bizimle birlikte düşme potasında olan 7-8 takım var. Şampiyonluğa oynayanlar var. Bu takımlar futbolcularına sen şu kadar indirim yap dediğinde istediği oranı almakta zorlanır. Futbolcuların da haklılık payı var. Çünkü onlar da bu maaşlarla geçiniyor. Tabii ki yüksek rakama oynayanlardan bir indirim talep edeceğiz, etmek zorundayız. UEFA'nın belirlediği yüzde 30 gibi bir zarar gözüküyor. Bu zararı futbolcudan isteyip alabilir miyiz, bilemiyorum. Oturup konuşacağız."

Kaynak: AA

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