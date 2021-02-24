MKE Ankaragücü Kulübünden olağan genel kurul duyurusu
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MKE Ankaragücü Kulübünden olağan genel kurul duyurusu

24.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:54
MKE Ankaragücü Kulübünden olağan genel kurul duyurusu

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurul tarihi belli oldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanması durumunda 11 Mart Perşembe günü saat 14.00'te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise olağan genel kurul, 18 Mart Perşembe günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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