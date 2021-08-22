MKE Ankaragücü Kulübünden, Kocaelispor maçına giremeyen taraftarları için açıklama Açıklaması
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MKE Ankaragücü Kulübünden, Kocaelispor maçına giremeyen taraftarları için açıklama Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübünden, Kocaelispor maçına giremeyen taraftarları için açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Kulübü, TFF 1. Lig'de Kocaelispor'la oynadıklarını maçta tribüne giremeyen taraftarlarının bu mağduriyetinden kendilerinin sorumlu olmadığını duyurdu.

MKE Ankaragücü Kulübü, TFF 1. Lig'de Kocaelispor'la oynadıklarını maçta tribüne giremeyen taraftarlarının bu mağduriyetinden kendilerinin sorumlu olmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Eryaman Stadı'ndaki maçta tribüne giremeyen taraftarlar için yönetim kurulunun gerekli görüşmeleri yaptığı belirtilerek, "Tüm çabalarımıza ve gerekli mercilere göstermiş olduğumuz tepkiye rağmen, tribünlerde bulunmak isteyen taraftarımızın Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan stadyumlara giriş şartları uygunluğu taşıması gerekmektedir. Federasyon yetkilileri, emniyet güçleri ve Sağlık Bakanlığı arasındaki koordinasyonsuzluktan ötürü bu mağduriyet yaşanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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MKE Ankaragücü Kulübünden, Kocaelispor maçına giremeyen taraftarları için açıklama Açıklaması - Haberler Spor
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