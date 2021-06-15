MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'nın yönetiminin görev dağılımı belli oldu.

MKE Ankaragücü Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'nın yönetiminin görev dağılımı belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında yeni yönetimin görev dağılımı şöyle:

Başkan: Faruk Koca

Başkan vekilleri: İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel

Başkan yardımcısı: Mustafa Başer

Genel sekreter ve başkan yardımcısı: Tan Alar

Genel sayman ve başkan yardımcısı: Hakan Bilgin

Basın sözcüsü: Gökalp Keskin

Futbol altyapıdan sorumlu asbaşkanlar: Soner Kurt, Cengiz Kaya

Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan: Durali Akpınar

Sivil toplum kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan: Mehmet H. Şanal

Spor okullarından sorumlu asbaşkan: Sezai Kahraman

Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Bayramoğlu

Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Caner Camcı

Taraftar ilişkileri ve Ankaragücü değerlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kamil Karip

Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hakan Saral

Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin

Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hüseyin Akgül, Harun Oğraş

Üniversite, şube, dernek, delege ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Fikret Çimen

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki