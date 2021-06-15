MKE Ankaragücü Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı
MKE Ankaragücü Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'nın yönetiminin görev dağılımı belli oldu.
MKE Ankaragücü Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Faruk Koca'nın yönetiminin görev dağılımı belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında yeni yönetimin görev dağılımı şöyle:
Başkan: Faruk Koca
Başkan vekilleri: İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel
Başkan yardımcısı: Mustafa Başer
Genel sekreter ve başkan yardımcısı: Tan Alar
Genel sayman ve başkan yardımcısı: Hakan Bilgin
Basın sözcüsü: Gökalp Keskin
Futbol altyapıdan sorumlu asbaşkanlar: Soner Kurt, Cengiz Kaya
Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan: Durali Akpınar
Sivil toplum kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan: Mehmet H. Şanal
Spor okullarından sorumlu asbaşkan: Sezai Kahraman
Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Bayramoğlu
Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Caner Camcı
Taraftar ilişkileri ve Ankaragücü değerlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kamil Karip
Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hakan Saral
Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin
Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hüseyin Akgül, Harun Oğraş
Üniversite, şube, dernek, delege ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Fikret Çimen
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki