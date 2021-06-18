MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcusu İbrahim Akdağ hakkında açıklama yaptı Açıklaması
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MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcusu İbrahim Akdağ hakkında açıklama yaptı Açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, futbolcusu İbrahim Akdağ hakkında açıklama yaptı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Kulübü, takımdan ayrıldığını açıklayan futbolcusu İbrahim Akdağ'ın bu kararının kendisini bağladığını, oyuncunun tazminat ödemesi koşuluyla sözleşmesini tek taraflı feshedebileceğini bildirdi.

MKE Ankaragücü Kulübü, takımdan ayrıldığını açıklayan futbolcusu İbrahim Akdağ'ın bu kararının kendisini bağladığını, oyuncunun tazminat ödemesi koşuluyla sözleşmesini tek taraflı feshedebileceğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medyası üzerinden kulüpten ayrıldığını duyuran 30 yaşındaki futbolcunun kararının kendisini bağladığı belirtildi.

İbrahim Akdağ'ın açıklamasının üzüntüyle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her futbolcumuzun, sözleşmesini tazminat ödemek koşuluyla tek taraflı feshetme hakkı saklı kalmaktadır. İbrahim Akdağ'ın kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Bu konuda kulübümüzün bilgisi dışında yaptığı açıklama İbrahim Akdağ'ın kendisini bağlamaktadır. Kimse Ankaragücü'nden büyük değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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