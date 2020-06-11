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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e mülteci çocuklardan özel hediye

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) 2016 yılından bu yana ortaklaşa yürüttüğü "Al-Farah (mutluluğum) Çocuk ve Aile Destek Merkezleri'nde" eğitim gören çocuklar, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e...

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e mülteci çocuklardan özel hediye
11.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:24

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) 2016 yılından bu yana ortaklaşa yürüttüğü "Al-Farah (mutluluğum) Çocuk ve Aile Destek Merkezleri'nde" eğitim gören çocuklar, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e mozaik taşlardan yapılan kulüp logosu hediye etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurslara gidemeyen çocukların MKE Ankaragücü logosunu bir aylık emek sonucu evde tamamladıkları belirtildi.

Hediyeyi çocuklar adına SGDD-ASAM Kurumsal İletişim Birimi'nden alan Fatih Mert, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm şehrin Ankaragücü için kenetlendiği şu ortamda mülteci çocuklardan gelen bu hediye beni çok mutlu etti. Çok güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Mozaik taşlardan böyle bir şey yapmak sabır ve yetenek ister. Bizde ülkelerini terk etmek zorunda kalan çocuklara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. İyi bir eğitim ve uygun şartlar sunulursa aralarından çok sayıda yetenekli sporcu çıkacağına inancım tam. İnşallah ileride Türkiye'ye yaptıkları katkılarla adlarını duyururlar. Kendilerine böyle bir hediyeyi hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum."

SGDD-ASAM Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Burç Tuna da, Ankaragücü'nün Başkent'in en önemli markalarından biri olduğunu belirterek, asırlık çınarın geçen sene de çocuklara kapısını açtığını hatırlattı. Tuna, "Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıkıldığı dönemde de çocuklarla birlikte kulübü ziyaret etmiştik. Tüm sporcular tek tek onlarla tokalaştı. O çocukların çoğu hayalini kurdukları yeşil çimleri ve futbolcuları ilk kez görmüştü. Duygusal anlar yaşandı. Öğrendikleri Ankaragücü marşıyla da asırlık çınara destek verdiler. O ziyaretin ardından futbolcular tarafından gösterilen ilgi nedeniyle mutlu olan çocuklar, aldıkları mozaik eğitimi sonucunda Ankaragücü'nün logosu yapmaya karar verdiler." dedi.

Başkan Fatih Mert, koronavirüs tehdidinin sona ermesinin ardından mülteci çocukları kulüpte konuk edeceğini ve Al-Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek çocuklarla futbolcuları bir araya getireceğini söyledi.

Kaynak: AA

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