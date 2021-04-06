MKE Ankaragücü, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MKE Ankaragücü, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!
Fenerbahçe iki oyuncusundan 40 milyon euro kazanacak, bir de 8 milyon euroluk piyango çıktı!
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı

ANKARA (AA) MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım maç öncesi son antrenmanını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Konyaspor'un tesislerinde gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, Konya'da bugün yapılan idmanın ardından yarın MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maç için otelde kampa girdi.

MKE Ankaragücü'nde, sarı kart cezalısı Michal Pazdan, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Denizlispor Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:57:11. #1.16#
title