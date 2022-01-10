MKE Ankaragücü, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde üç gruba ayrıldı. İki grup yarım sahada çift kale maç yaparken, diğer grup şut ve koordinasyon parkurunda çalıştı.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavisi tamamlanan Tiago Pinto takımla çalışmalara başladı. Yurt dışında bulunan Owusu Kwabena ise antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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