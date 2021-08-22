MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından
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MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, TFF 1. Lig'in 2. haftasında golsüz eşitlikle biten Kocaelispor maçına ilişkin, 30'a yakın pozisyonu golle neticelendiremediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, TFF 1. Lig'in 2. haftasında golsüz eşitlikle biten Kocaelispor maçına ilişkin, 30'a yakın pozisyonu golle neticelendiremediklerini söyledi.

Dalcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kazanmak istedikleri maçın ilk yarısında istediklerini oyunu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Gol pozisyonu üretemedik. İkinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Kanatlardan yaklaşık 30 gol girişimimiz neticelenmedi." dedi.

Yeni bir takım kurulduğunu ve sürece ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Dalcı, "Taraftarı anlıyorum, beklentileri yüksek. Güçlü bir takım yaptık. Taraftarımızın henüz görmediği bu ligin üstünde oyuncularımız var. Hedefe oynayan bir rakip karşısında bu ligde 1 puan almak da önemli. Biraz sabır diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise karşılaşmanın kendilerine umut verdiğini ifade etti.

Ankara'ya puansız geldiklerine dikkati çeken Akçay, şöyle konuştu:

"Önemli bir müsabakaya çıktık. 1 puanla dönüyoruz. Saha duruşumuz gayet iyi. Fiziksel olarak son 10 dakikaya kadar sahada kalan, ciddi pozisyonlar vermeyen bir oyun sergiledik. Ligin yabancısı gibi gözükebiliriz ama maçtan sonra gördük ki lige yabancı değiliz. Oynamaya yönelik iştahımız devam ediyor. Bu karşılaşma bize umut verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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