MKE Ankaragücü, Kayserispor maçına hazır
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MKE Ankaragücü, Kayserispor maçına hazır

12.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:48
MKE Ankaragücü, Kayserispor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise tam saha taktik çalışma gerçekleştirdi.

Ağrıları nedeniyle hafta boyu takımdan ayrı çalışan Alper Potuk, tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmasını sürdürdü.

Kart cezalısı Tiago Pinto ve İbrahim Akdağ, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Başkent ekibi, bugün kara yolu ile Kayseri'ye geçecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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