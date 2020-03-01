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MKE Ankaragücü ısınmaya şehitler anısına siyah forma ile çıktı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde ısınma ve seremoniye şehitler anısına hazırlanan siyah forma ile çıktı.

01.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:33
MKE Ankaragücü ısınmaya şehitler anısına siyah forma ile çıktı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı öncesinde ısınma ve seremoniye şehitler anısına hazırlanan siyah forma ile çıktı.


MKE Ankaragücü, 'te hain saldırı sonucu şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimizin anısına, Sivasspor maçının ısınma ve seremonisinde siyah formayla sahaya çıktı. Ayrıca hazırlanan formalar stat çevresinde ve taraftar mağazasında 125 TL'den satışa sunuldu. Satılan formaların geliri ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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