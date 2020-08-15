MKE Ankaragücü, ilk antrenmanını yaptı
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'daki ilk antrenmanını yaptı.
15.08.2020 22:32 | Son Güncelleme: 15.08.2020 23:03
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Afyonkarahisar'daki ilk antrenmanını yaptı.
Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan idman, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı.
Koşuyla devam eden antrenman, minyatür kale maçla tamamlandı.
Portekizli savunma oyuncusu Tiago Pinto, takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA