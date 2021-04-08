MKE Ankaragücü ile ONVO arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MKE Ankaragücü ile ONVO arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü ile ONVO arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile televizyon üreticisi ONVO arasında takım formalarına göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'a ilk 11'de şans vermedi
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'a ilk 11'de şans vermedi
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile televizyon üreticisi ONVO arasında takım formalarına göğüs sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde Başkan Fatih Mert ve ONVO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca'nın da hazır bulunduğu imza töreninde taraflar arasında sponsorluk anlaşması sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Fatih Mert, "Kulübümüz, ONVO ile sezon sonuna kadar göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağlamıştır. Yaptığımız bu anlaşma camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Kulübümüze maddi gelir sağlamak adına her türlü sponsorluk çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu süreçte ONVO'ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ONVO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca ise "110 yıllık bir geçmişe sahip ve Ankara'nın en büyük marka değeri MKE Ankaragücü'ne göğüs sponsoru olmak bizi gururlandırdı. Bu değerli armanın çatısında birleşmek heyecan verici. Bu camiaya hizmet etmekten dolayı onur duyarız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Burak Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Ümit Öztürk Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü ile ONVO arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:20:04. #1.16#
title