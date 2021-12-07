MKE Ankaragücü ile Alagöz Holding arasında sponsorluk anlaşması

TFF 1. Lig ekiplerinden Mke Ankaragücü ile Alagöz Holding arasındaki sponsorluk anlaşmasının imzaları yarın atılacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Alagöz Holding ile yapılan MKE Ankaragücü Futbol Takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Beştepe Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz'ün katılımıyla düzenlenecek tören, saat 13.00'te başlayacak.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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