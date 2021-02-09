MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı
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MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı

09.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:53
MKE Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine gelecek isim belli oldu. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara'da olacaktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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