MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Ankaragücü - Kayserispor Maç sonucu!
02.10.2020 21:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:14
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Süper Lig'in yeni haftası başladı. Bu haftanın önemli karşılaşmalarından olan Ankaragücü - Kayserispor maçında ikinci yarı başladı. Peki maç kaç kaç devam ediyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Golleri kim attı? Canlı takiple sizlerleyiz...
Merakla beklenen Ankaragücü - Kayserispor karşılaşması başladı. Ligde iddiasını sürdürmek isteyen her iki takım kozlarını paylaşıyor. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Maç devam ediyor mu? Hangi kanalda yayınlanıyor? Ankaragücü - Kayserispor hangi kanal ücretsiz veriyor?
MKE ANKARAGÜCÜ - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz bitmedi. Karşılaşmanın 2. yarısı başladı. Maç 0-1 devam ediyor.
MKE ANKARAGÜCÜ - HES KABLO KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM!
42. dakikada Kayserispor deplasmanda İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
GOLLERİ KİM ATTI?
Şuan maç 0-1 devam ediyor. Kayserispor'un golünü 42. dakikada İlhan Parlak attı.