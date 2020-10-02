MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Ankaragücü - Kayserispor Maç sonucu!
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MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Ankaragücü - Kayserispor Maç sonucu!

02.10.2020 21:10 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:14
MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Maç hangi kanalda? Ankaragücü - Kayserispor Maç sonucu!

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte Süper Lig'in yeni haftası başladı. Bu haftanın önemli karşılaşmalarından olan Ankaragücü - Kayserispor maçında ikinci yarı başladı. Peki maç kaç kaç devam ediyor? Hangi kanalda yayınlanacak? Golleri kim attı? Canlı takiple sizlerleyiz...

Merakla beklenen Ankaragücü - Kayserispor karşılaşması başladı. Ligde iddiasını sürdürmek isteyen her iki takım kozlarını paylaşıyor. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Maç devam ediyor mu? Hangi kanalda yayınlanıyor? Ankaragücü - Kayserispor hangi kanal ücretsiz veriyor?

MKE ANKARAGÜCÜ - HES KABLO KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz bitmedi. Karşılaşmanın 2. yarısı başladı. Maç 0-1 devam ediyor.

MKE ANKARAGÜCÜ - HES KABLO KAYSERİSPOR CANLI ANLATIM!

42. dakikada Kayserispor deplasmanda İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti.

GOLLERİ KİM ATTI?

Şuan maç 0-1 devam ediyor. Kayserispor'un golünü 42. dakikada İlhan Parlak attı.

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