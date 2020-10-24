MKE Ankaragücü - Hatayspor Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 6. hafta maçları başladı. Buna göre Ankaragücü - Hatayspor bugün karşı karşıya gelecek. Maç 24 Ekim Cumartesi günü oynanacaktır. Peki MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?