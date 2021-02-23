MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
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MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

23.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:50
MKE Ankaragücü, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmana dün Çaykur Rizespor karşısında 90 dakika sahada kalan futbolcuların katılmadığı belirtildi.

Diğer futbolcuların pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı taktik provayla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan futbolculardan Atakan Çankaya ve Aliou Badji kendileri için hazırlanan program dahilinde sağlık ekibinin kontrolünde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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