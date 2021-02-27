MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?
Bugün gerçekleşen karşılaşmada kıyasıya rekabet heyecan yarattı. MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?
27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başlayan MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?
MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı.
HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven