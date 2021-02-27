MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?
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MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?

27.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:59
MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?

Bugün gerçekleşen karşılaşmada kıyasıya rekabet heyecan yarattı. MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?

27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da başlayan MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı canlı izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı özet ve golleri izle! MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı kaç kaç?

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor, Ankaragücü'nü farklı mağlup etti. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan bordo-beyazlılar önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mame Diouf (2) ve Akintola (2) attı.

HATAYSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Voca, Saba, Paintsil, Endri, Borven

MKE ANKARAGÜCÜ - HATAYSPOR GOLLERİ İZLE!

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