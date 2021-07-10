MKE Ankaragücü Halter Takımı, Türkiye şampiyonasında 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı
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MKE Ankaragücü Halter Takımı, Türkiye şampiyonasında 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı

MKE Ankaragücü Halter Takımı, Türkiye şampiyonasında 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

MKE Ankaragücü Kulübü halter takımı, Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

MKE Ankaragücü Kulübü halter takımı, Gençler ve 23 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonası'nda 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, organizasyon Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda sarı-lacivertli haltercilerden 81 kiloda Utku Açıkgöz, 133 kilo koparma 157 kilo silkme ve toplamda 290 kilo ile Türkiye üçüncüsü; 67 kiloda Oğuzhan Çini, 118 kilo koparma 130 kilo silkme ve toplamda 248 kilo ile Türkiye ikincisi; kadınlarda ise Buse Erdoğdu 58 kilo koparma 75 kilo silkme ve toplamda 133 kilo ile Türkiye ikincisi oldu.

MKE Ankaragücü Halter Takımı, Türkiye şampiyonasında 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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