MKE Ankaragücü, Göztepe'yle karşılaşacak
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MKE Ankaragücü, Göztepe'yle karşılaşacak

13.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:44
MKE Ankaragücü, Göztepe'yle karşılaşacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

MKE Ankaragücü ile Göztepe arasında yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü'nde sakatlığı bulunan kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe ise son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip ligde 39 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Göztepe, 3-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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