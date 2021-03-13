MKE Ankaragücü, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.
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MKE Ankaragücü, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

13.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:01
MKE Ankaragücü, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde son antrenmanlarını yaptı.

Dinamik ısınma ile başlayan idmanda başkent ekibi, pas ve duran top çalışmaları üzerinde durdu.

Kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, sağlık ekibi kontrolünde kendileri için hazırlanan program dahilinde çalıştı.

MKE Ankaragücü-Göztepe karşılaşması, Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak ve müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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