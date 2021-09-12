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MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri derbide önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri derbide önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, derbiye yakışan bir müsabaka oynandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Aldığımız 3 puan çok önemliydi. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Gerçek Ankaragücü taraftarını bugün gördük. Çok güzeli iki golle öne geçtik. İlk yarı oyunu tuttuk. Önde iyi baskı yaptık. İkinci yarıda ikinci bölge alan savunmasını iyi yaptık. Gençlerbirliği de bir alt lige bizle beraber gelen bir takım. Bu sezon şampiyonlukla seyircimizi mutlu etmek istiyoruz."

Metin Diyadin: "Duran toptan yediğimiz gol dengemizi bozdu"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, gol yollarındaki sıkıntının derbide de devam ettiğini ve savunmada yaptıkları hatalardan dolayı kaybettiklerini dile getirdi.

Milli arayı, yeni transferlerin uyumu ve geçen haftaların hatalarından ders çıkararak geçirdiklerini anlatan Diyadin, "Oyun formatında ve bölgesel olarak bazı değişiklikler yaptık. Geçen 3 hafta hem pozisyon üretmede hem de önde oynamada sıkıntımız vardı. Hazırlık maçı dahil yeni katılan oyuncularla bir oyun formatı kurmak istedik. Özellikle de önde oynama arzumuz vardı. İyi de başladık maça ancak adam paylaşımı yapmamıza rağmen duran toptan yediğimiz gol dengemizi bozdu. İkinci gol de gelince maçı çevirmek zorlaştı." diye konuştu.

Daha fazla pozisyon üretmeleri gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Bunun için çift forvetle oynadık. 4 maçta 3 mağlubiyet aldık. Bu maçtaki oyun formatının üstüne konduğu zaman ligdeki diğer maçlarda daha üstün olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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