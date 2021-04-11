MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, "Ankara derbisinde 3 puan, camiamız adına son derece sevindirici." dedi.

Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu
Derbide kazanan Ankaragücü! Günün diğer maçında Antalya seri bozdu

Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Hikmet Karaman, "Ankara derbisinde 3 puan, camiamız adına son derece sevindirici." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetin camia adına son derece sevindirici olduğunu belirterek, "Maça ilk 15 dakika iyi başladık, fakat sonrasında rakibin oyununa uyup özellikle sakin olmadık, telaşlı olduk." diye konuştu.

Hikmet Karaman, "Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettik, kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. Bu zaten Gençlerbirliği'nin istediği bir şey ve onların oyun tarzı. Dolayıyla ilk yarının 30 dakikasını iyi geçirmedik." şeklinde konuştu.

İkinci yarı yaptıkları değişiklik ve müdahalelerle iyi oyun sergilediklerini aktaran Karaman, "Hafta içi yaptığımız analizlerde bu maçın kilit adımının Emre Güral olabileceğini konuştuk. İyi bir performans ortaya koydu ama geçen hafta oyuna girmedi, futbol böyle bir şey. Oyuncu gelişmeleri de çok önemli, nihayetinde 2-0'ı bulduk." ifadelerini kullandı.

Haftaya Beşiktaş ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"Haftaya Beşiktaş'a gideceğiz. Camiamız adına son derece sevindirici, oyuncularımı kutluyorum, özellikle ikinci yarı temposu yüksek bir maç. Borven sakatlandı dışarı geldi. Elimizde belli bir sınırlı kadro var. Farklı farklı oynatıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Beşiktaş maçına daha dinlenmiş bir takımla çıkıp en iyi skoru almak zorundayız. Ekibime, futbolcularımıza, tüm Ankaragücü camiasına bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz, yeterli değil çalışmaya, gelişmeye devam."

Özcan Bizati: "Önümüze bakacağız, sağlam oynamaya devam edeceğiz"

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati ise mücadelenin yüksek olduğu, kırılma anlarının olduğu bir maç oynadıklarını vurgulayarak, "Daha da iyi oynayabilirdik, oynamamız da gerekiyor, puanlar almamız gerekiyor, buna odaklanacağız. Her şeyin daha iyisini yapmamız gerekiyor. Mücadelemizi, önde top tutmamızı, arkadaki müdahalelerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bizati, "Önümüze bakacağız, sağlam oynamaya devam edeceğiz. Puanlar almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından
MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mansur Yavaş Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Demet Akalın Canan Ergüder Armağan Çağlayan
Spor Diego Cenk Tosun Arda Turan Ryan Babel Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:57:19. #1.14#
title