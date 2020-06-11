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MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
11.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:48

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Adaptasyon ve taktik çalışmalarıyla devam eden idman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Orkan Çınar antrenmana katılmazken, sakatlığı düzelen İlhan Parlak ise takımla çalıştı.

Başkent takımında cezalı oyuncunun bulunmadığı bildirildi.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Hürriyet

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