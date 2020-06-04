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MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
04.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:27

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışıldığı belirtilirken, top kapma, yoğun pas ve şut atışlarının ardından antrenman tamamlandı.

Antrenmanda oyuncuların moral ve motivasyonlarının iyi olduğu, sakat ve eksik futbolcunun da bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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