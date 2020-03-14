MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başlayan antrenmanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında tam süre alan futbolcular idmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli diğer futbolcular ise antrenmana dinamik ısınma ile başlarken, pas çalışmasının ardından idmanın ana bölümünde taktiksel dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana, Çaykur Rizespor maçında elmacık kemiği kırılan Sedat Ağçay, sakatlığı devam eden Tiago Pinto ve Fatih Tultak katılmadı.

Öte yandan bugün elmacık kemiğinden ameliyata alındığı öğrenilen Sedat Ağçay'ın sağlık durumuna ilişkin daha sonra bilgilendirme yapılacak.

MKE Ankaragücü yarın yapacağı bir günlük iznin ardından Gaziantep FK maçı için çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: AA